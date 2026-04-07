    06:55, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    ВОЗ приостановила медицинскую эвакуацию из Газы

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели одного из сотрудников, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — ВОЗ с прискорбием подтверждает, что сегодня в результате инцидента, связанного с безопасностью, в секторе Газа был убит человек, работавший по контракту с организацией и оказывавший ей услуги. <…> После инцидента ВОЗ приостановила сегодняшнюю медицинскую эвакуацию пациентов из Газы через Рафах в Египет. Медицинская эвакуация останется приостановленной до дальнейшего уведомления, — об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в X.

    Он указал, что на месте происшествия также находились еще два сотрудника ВОЗ, которые не пострадали.

    По его информации, соответствующие органы проведут расследование инцидента

    Сара Болат
