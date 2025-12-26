Система социального обслуживания в Казахстане переведена на подушевое финансирование

— С 2025 года введено лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги. На 1 декабря лицензии получили 582 организаций, услугами которых охвачено более 94 тысяч человек. Система социального обслуживания переходит на подушевое финансирование, а также внедрен механизм признания профессиональной квалификации социальных работников, — сказала В. Шегай.

По ее словам, в соответствии с поручением Главы государства, ведется строительство 12 современных реабилитационных центров в регионах страны. Каждый центр рассчитан на 150 мест, что позволит обеспечить 1 850 койко-мест и создать 1 440 новых рабочих мест.

Продолжается работа по формированию доступной среды. В Интерактивной карте доступности зарегистрировано более 43 тысяч объектов, из которых 59% уже адаптированы для лиц с инвалидностью.

Вице-министр также сообщила, что параллельно реализуются меры по обеспечению занятости лиц с инвалидностью. В экономике страны заняты порядка 113 тысяч человек из этой категории населения. Действуют механизмы квотирования рабочих мест, субсидирования занятости, профессионального обучения и поддержки предпринимательства, включая гранты до 400 МРП. В текущем году создано 114 специальных рабочих мест.

