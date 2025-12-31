Система маркирования древесины запускается в Казахстане
Вопрос искоренения незаконных порубок леса и вывода из теневого оборота древесины в стране является актуальным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов РК.
В настоящее время в стране активно используются технологии по дистанционному зондированию территории государственного лесного фонда, которые позволили сократить случаи незаконных рубок леса (2010 г. — 664 случая, 2015 г. — 522 случая, 2020 г. — 386 случаев, 2025 г. — 197 случаев).
Для искоренения незаконных порубок леса и вывода из теневого оборота древесины Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан был изучен международный опыт по электронному маркированию древесины, который, в частности позволил белорусским коллегам исключить теневой оборот древесины.
По итогам изучения, совместно с АО «Казахтелеком» начата разработка национальной системы маркирования и прослеживаемости оборота древесины в стране.
— 29 декабря 2025 года были обсуждены результаты пилотного проекта, реализованного на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Участники, обсудив текущие механизмы прослеживаемости древесины, предложения по их дальнейшему совершенствованию, а также ключевые моменты проведения анализа регуляторного воздействия, предложили масштабировать пилотную систему и рекомендовали осуществить поэтапное внедрение маркирования древесины на территории всей страны, — сообщили в ведомстве. — Таким образом внедрение данной системы на всю территорию государственного лесного фонда станет важным шагом в противодействии незаконному обороту древесины, повышении прозрачности и обеспечении рационального использования лесных ресурсов.