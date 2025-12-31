Система маркирования древесины запускается в Казахстане

В настоящее время в стране активно используются технологии по дистанционному зондированию территории государственного лесного фонда, которые позволили сократить случаи незаконных рубок леса (2010 г. — 664 случая, 2015 г. — 522 случая, 2020 г. — 386 случаев, 2025 г. — 197 случаев).

Для искоренения незаконных порубок леса и вывода из теневого оборота древесины Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан был изучен международный опыт по электронному маркированию древесины, который, в частности позволил белорусским коллегам исключить теневой оборот древесины.

По итогам изучения, совместно с АО «Казахтелеком» начата разработка национальной системы маркирования и прослеживаемости оборота древесины в стране.