Сирия сообщила об израильском ракетном ударе

Израиль нанес ракетный удар по подразделению ПВО на юге Сирии, причинив материальный ущерб, сообщило в пятницу государственное информагентство SANA со ссылкой на заявление военных, передает агентство Kazinform.

Военные самолеты были замечены примерно в то время, когда в ночь на пятницу поступили сообщения о громких звуках и беспилотниках в районе крупной иранской авиабазы и ядерного объекта.

Этот район Сирии находится к западу от Исфахана, примерно в 1500 километров, и к востоку от Израиля.

Иран задействовал батареи ПВО в ночь на пятницу, а некоторые авиарейсы были перенаправлены или «заземлены» после сообщений о взрывах в районе крупной авиабазы и ядерного объекта, где были замечены беспилотники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не комментировал последние события на Ближнем Востоке, когда прибыл на заключительное заседание министров иностранных дел «Большой семерки» на итальянском острове Капри в пятницу утром.