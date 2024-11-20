Сирены включат в области Жетысу: ДЧС обратился к жителям

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу просит жителей не паниковать и отнестись с пониманием. Вместе с тем ДЧС напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал вас дома:

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушайте экстренное сообщение;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:

прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Стоит отметить, что область Жетысу, наряду с Алматы, Шымкентом, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областями и областью Абай, относится к сейсмоопасным регионам. Однако наиболее подвержен катастрофическим землетрясениям город Алматы, который расположен в одной из самых сейсмоопасных зон Центральной Азии.