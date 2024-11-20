Сирены включат в области Жетысу: ДЧС обратился к жителям
21 ноября в 11:00 в области Жетысу в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены, а также состоится плановая сейсмическая тренировка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу просит жителей не паниковать и отнестись с пониманием. Вместе с тем ДЧС напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Если сигнал застал вас дома:
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Стоит отметить, что область Жетысу, наряду с Алматы, Шымкентом, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областями и областью Абай, относится к сейсмоопасным регионам. Однако наиболее подвержен катастрофическим землетрясениям город Алматы, который расположен в одной из самых сейсмоопасных зон Центральной Азии.