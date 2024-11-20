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    21:44, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Сирены включат в области Жетысу: ДЧС обратился к жителям

    21 ноября в 11:00 в области Жетысу в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены, а также состоится плановая сейсмическая тренировка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    системы оповещения
    Фото: акимат Алматы

    Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу просит жителей не паниковать и отнестись с пониманием. Вместе с тем ДЧС напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    Если сигнал застал вас дома:

    • включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
    • прослушайте экстренное сообщение;
    • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

    Если сигнал застал вас на улице:

    • прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
    • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

    Стоит отметить, что область Жетысу, наряду с Алматы, Шымкентом, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областями и областью Абай, относится к сейсмоопасным регионам. Однако наиболее подвержен катастрофическим землетрясениям город Алматы, который расположен в одной из самых сейсмоопасных зон Центральной Азии.

    Теги:
    Система оповещения ДЧС Регионы Казахстана Область Жетысу Сейсмологи Рекомендации МЧС
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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