Названы самые сейсмоопасные регионы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны. Такие данные опубликованы в проекте Комплексного плана развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Наибольшую опасность представляют территории юго-востока страны, где произошли крупнейшие исторические землетрясения во второй половине XIX – начале XX века, сила воздействия которых в эпицентре достигала 8-10 баллов. Территория Восточно-Казахстанской области оценивается вероятностью возникновения сейсмических событий силой до 8 баллов, южного Казахстана – до 8-9 баллов; существуют районы 6-7 балльных землетрясений в Центральном и Западном Казахстане», - сообщается в проекте концепции.

Отмечено, что по состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах – восток, юго-восток, юг страны - проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.

«Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетысу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии», - уточняется в документе.