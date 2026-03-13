Сырдарья под угрозой: проект «ECO аудит» в Туркестане

В программе подробно рассказано о состоянии реки Сырдарья, которая постепенно теряет воду, о работе по высаживанию саксаула в степных районах и о мерах по восстановлению популяции животных. По мнению экспертов, снижение уровня воды в реке представляет собой значительную угрозу для экосистемы региона.

Созакский лес

На старых склонах Каратау растет тысячелетнее гигантское тутовое дерево. Зимой оно кажется засохшим, но с наступлением весны распускается и покрывается зеленью. По оценкам, дереву уже 1400 лет. А недавно посаженные молодые саженцы находятся под постоянным присмотром спонсоров.

— 95 процентов посаженных нами деревьев приживаются. При этом бюджет района не выделяет средства на ограждение и систему полива. Всё это осуществляется исключительно за счёт спонсоров, — рассказывает заместитель акима Созакского района Серик Маманов.

Действительно, Созак — это район, который процветает благодаря спонсорской поддержке. Здесь богатые природные ресурсы, и район считается одним из самых обеспеченных в стране. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана, при этом 80-85 процентов этого ядерного топлива добывается именно в Созаке. На территории лесного фонда площадью более 1 миллиона гектаров расположено восемь крупных месторождений. Все они глубоко понимают свою социальную и экологическую ответственность.

Особенно после трагедии в «Семей орманы» Президент страны поручил обновить материально-техническую базу всех лесных хозяйств страны. Лесники отмечают, что ощутили значительные изменения: зарплаты сотрудников выросли, штат был расширен, старые здания полностью отремонтированы, техника обновлена.

Весь арсенал — от лесных топоров и тракторов до крупных пожарных машин, а также одежда специалистов, ведра, лопаты и совки — теперь абсолютно новые.

В Созакском районе в сфере охраны леса и животного мира работают 144 человека, из которых 90 — лесники. Каждый отвечает за 20 гектаров территории и постоянно патрулирует участок. При появлении дыма сотрудники сообщают в центральное управление и выезжают на место с имеющимся оборудованием.

В районе функционируют три лесничества: Шолаккорган, Созак и Мойынкум. 373 тысячи гектаров территории покрыты естественной растительностью, а около 58 тысяч гектаров — искусственно посаженные участки. Созакский лес — это не густой лес, куда трудно пройти; он состоит из джунглей, кустарников, черного бархана и саксаула. Это объясняется тем, что в пустынной и полупустынной зоне только эти растения способны выдерживать жару летом, сильные морозы зимой и удерживать песок на месте.

Лесник, высаживающий саксаул уже 40 лет

На участках саксаула здесь растут деревья ростом с человека. Лесник Лесбек Дауленбеков высаживал этот лес собственными руками. Когда он только окончил Ташкентский институт лесного хозяйства, техники было крайне мало. Он помнит, как привязывали соху к верблюдам и вручную рассыпали семена. И вот прошло уже 40 лет. В этом году он выходит на пенсию. Весной его лес зеленеет, а зимой становится серым, и расставаться с ним ему тяжело.

— В прошлом году мы засеяли семенами 3600 гектаров территории, для чего подготовили 18 тонн семян. Семена делятся на три класса. Семена первого класса высаживаются по 2,5 кг на гектар, второго класса — по 2,75 кг, третьего класса — по 5 кг, — рассказывает старший лесник Созакского лесного хозяйства Лесбек Дауленбаев.

По словам лесников, главным врагом саксаула являются песчаные полевки. В 2025 году грызуны нанесли ущерб саксаулу на площади 200 гектаров. С наступлением весны лесники сразу приступают к обработке посевов.

Лесной фонд и сложные природные условия Туркестана

Общий лесной фонд Туркестанской области составляет 3,4 млн гектаров, из которых 2 миллиона 800 гектаров — песчаные территории. В Отырарском районе из 1 миллиона гектаров 925 тысяч занимают пески.

Особенно сложные условия в Отыраре, который находится на пути ветра Арыстанды-Карабас. Здесь дует такой сильный ветер, что если он подует один раз, не прекращается три дня. Зимой здесь очень холодно и морозно, а летом дуют сильные жаркие вихри. Самое трудное — песок постоянно перемещается. Поэтому на этой территории планируется высадить 44 миллиона саксаулов на площади около 36 тысяч гектаров. На сегодня выполнено 77 процентов работы, оставшуюся часть планируют завершить в течение двух лет.

Возвращение куланов

Саксаул — это не только корм для животных, но и укрытие для них. На его фоне растут и другие растения. Здесь обитают барсуки, зайцы, волки, сурки и чернохвостые антилопы. Даже куланы, которые раньше были полностью истреблены, теперь снова возвращаются к размножению.

— Эту стаю куланов директор Созакского учреждения по охране леса и животного мира Жунусхан Алимбеков привел из заповедника «Алтын Эмель». Мы поселили их в Созаке и собираемся возобновить их популяцию. В начале прошлого века здесь в Бетпакдале на реках Шу, Сарысу и Сырдария куланов было огромное количество. В 1880–1890 годах произошел сильный голод и большинство животных погибло. Оставшихся добивали люди. Названия старых мест — Құланөтпес, Бес кулан, Кулан асу — сохранились с тех времен. Из 20 привезенных куланов 15 — самки, 5 — самцы. По словам специалистов, все они готовы к размножению весной. Здесь они питаются сеном и клевером. Также едят жантак и чаще всего нуждаются в соли, — рассказывает Ж. Алимбеков.

Когда куланы начнут размножаться, у тех, кто за ними ухаживает, работы станет больше. Супружеская пара — единственные, кто ухаживает за куланами — живут в вагоне посреди степи. Они далеко от людей, привыкли к скромной жизни. Зимой и летом пекут хлеб на кизяке, ставят самовар. Их руки умелые, а сердце — щедрое. Всегда готовят стол для посетителей.

— В 70 километрах от нас находится наше село. Дети и внуки приезжают время от времени. Куланы тоже привыкли к нам. Каждый день мы подаем им еду и сено. Это очень красивые животные, — рассказывает Ардак Жаппарова.

Торангы, сырдарьинские и бухарские антилопы

На солнечном склоне Каратау вдоль Сырдарьи растет трава торангы. Ее называют «королевой пустыни». Подобно саксаулу она останавливает движение песка и препятствует распространению пустыни. Главное отличие — она любит воду. Но из-за ежегодного сокращения воды Сырдарьи даже корни торангы обнажаются.

— В последние годы мы наблюдаем, что из-за нехватки воды естественное восстановление торангы ослабевает. Если ситуация продолжится, это создаст серьезную угрозу для экосистемы Сырдарьи. Сохранение природного русла реки напрямую влияет на спасение Арала, — говорит научный сотрудник государственного регионального природного парка «Сырдарья-Туркестан» Гани Назарбек.

Еще один обитатель парка — бухарские антилопы, включенные в Красную книгу. Ранее они жили вдоль Сырдарьи, но к середине XX века были полностью истреблены. Сейчас в заповеднике содержатся 46 особей, и до конца весны они должны дать потомство. В регионе проводится работа по повторной адаптации этих редких животных в природе.

— Самку антилопы называют марал, а детеныша — қодық. Они размножаются в возрасте восьми месяцев. В прошлом году из 22 самок родилось 15 детенышей. Пока мы не можем определить, сколько из них самцы, а сколько самки, потому что не можем подойти близко. Детеныши очень милые, как маленькие оленята. Пока они не смогут стоять на ногах, их прячут в кустах. Через несколько недель выводят наружу. Самцы сражаются за самок во время гона, во время боя у них ломаются рога, — объясняет смотритель Федор Бочаров.

В 2000-х годах было привезено 7 маралов, и сейчас их число достигло 700. Из них 46 содержатся в ограждении, остальные — на свободном выпасе вдоль Сырдарьи до Шиели. На территории парка в ещё одном семенном участке разводят фазанов.

С момента становления областным центром в Туркестане высажено 1,5 млн деревьев

Если приложить усилия, даже песчаную пустыню можно оживить и превратить в яркий красно-зелёный сад. Пример тому — город Туркестан. С момента получения статуса областного центра здесь высажено около 1,5 млн деревьев. Создано 36 парков, 80 цветников, 16 зелёных площадей, что превратило город в ухоженный и живописный.

— У нас есть парк молодёжи. В оранжерейном закрытом комплексе растут растения и деревья из Латинской Америки, Африки и других уголков мира, есть птицы и животные, — рассказывает аким города Туркестан Азимбек Пазылбекулы.

Зелёный пояс города защищает от пыли и ветра, летом создаёт тень. Через несколько лет он должен превратиться в густой лес. Внутри высажены многолетние деревья, которые, как говорят специалисты, «не растут в жару, как ни старались». К ним относятся сосны, можжевельники, туи, катальпы, декоративные кустарники и зелёные ограждения вдоль дорог. Все эти растения выращиваются в теплицах, где специалисты заботливо ухаживают за ними. Когда деревья окрепнут и пустят корни, их пересаживают в другие места.

— Хвойным деревьям нужна тень. Поэтому мы реализуем проект по затенению. Деревья, которые не любят солнце и жару, высаживаются здесь. Когда саженцы достигают всего одного метра, их пересаживают на другое место, — объясняет директор ГКП «Жасыл аймак» Аскар Култабаров.

В целом Туркестанская область перевыполнила пятилетний план: вместо 85 тысяч гектаров озеленено 96,5 тысяч гектаров, а вместо 127 миллионов саженцев высажено 146 миллионов саженцев. Для этого в области действует 21 питомник общей площадью 343 гектара. В этих питомниках до сегодняшнего дня выращено 30 тысяч саженцев, а 10 миллионов саженцев направлены на пополнение лесного фонда. Кроме того, для озеленения населённых пунктов выделено ещё 3,7 млн саженцев.