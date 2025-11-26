РУ
телерадиокомплекс президента РК
    06:25, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Синоптики предупредили жителей семи городов Казахстана

    26 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в семи городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метеоусловия
    Фото: МИА «Казинформ»

    По информации синоптиков, 26 ноября НМУ прогнозируются в городах Алматы, Атырау, Шымкент, Актобе, Балхаш, Жезказган и Павлодар.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что в 15 регионах Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.

