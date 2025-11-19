РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:43, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Синоптики предупредили жителей Астаны и еще восьми городов Казахстана

    19 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в девяти городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    19 ноября, про данным синоптиков, в городах Алматы, Астана, Павлодар, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана и в Астане ожидается штормовая погода 19 ноября.

    Теги:
    Погода Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают