    06:44, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Синоптики предупредили жителей Алматы и еще трех городов Казахстана

    21 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в четырех городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    смог Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    21 ноября, по данным синоптиков, в городах Алматы, Атырау, Шымкент и Павлодар ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что в 14 регионах Казахстана и в Астане ожидается штормовая погода 21 ноября. 

