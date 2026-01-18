Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в нескольких городах Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 18 января текущего года неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Актобе. Синоптики предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха.

При этом жителям рекомендуют:

сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам лучше отказаться от длительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергиями иметь при себе необходимые лекарства при нахождении на улице.

Ограничить физическую нагрузку на свежем воздухе. Спорт и занятия физкультурой лучше проводить в закрытых помещениях.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск для здоровья во время неблагоприятных метеоусловий.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана 18 января.