РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:38, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в нескольких городах Казахстана

    18 января в нескольких городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в частности, повышенный уровень загрязнения воздуха, передает агентство Kazinform.

    непогода тучи штормовое метеоусловия бұлттар ауа райы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным РГП «Казгидромет», 18 января текущего года неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Актобе. Синоптики предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха.

    При этом жителям рекомендуют:

    • сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам лучше отказаться от длительных прогулок. 
    • Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергиями иметь при себе необходимые лекарства при нахождении на улице. 
    • Ограничить физическую нагрузку на свежем воздухе. Спорт и занятия физкультурой лучше проводить в закрытых помещениях.

    Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск для здоровья во время неблагоприятных метеоусловий.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана 18 января. 

    Теги:
    Темиртау Семей Погода Метеоусловия Павлодар Караганда Актобе Непогода Усть-Каменогорск Риддер
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают