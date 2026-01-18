06:38, 18 Январь 2026 | GMT +5
Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в нескольких городах Казахстана
18 января в нескольких городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в частности, повышенный уровень загрязнения воздуха, передает агентство Kazinform.
По данным РГП «Казгидромет», 18 января текущего года неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Актобе. Синоптики предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха.
При этом жителям рекомендуют:
- сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам лучше отказаться от длительных прогулок.
- Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергиями иметь при себе необходимые лекарства при нахождении на улице.
- Ограничить физическую нагрузку на свежем воздухе. Спорт и занятия физкультурой лучше проводить в закрытых помещениях.
Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск для здоровья во время неблагоприятных метеоусловий.
Напомним, штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана 18 января.