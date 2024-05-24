Сингапур настроен поддерживать стратегическое партнерство с Казахстаном - Ли Сянь Лун

В Сингапуре Президент Казахстана провел встречу с третьим Премьер-министром, старшим министром этой страны Ли Сянь Луном, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Сингапуром – проверенным временем надежным партнером Казахстана в Азии. По его словам, недавняя смена руководства стала важной вехой для Сингапура. Пользуясь случаем, Глава государства поздравил Ли Сянь Луна с вступлением в должность старшего министра. Он отметил, что руководство третьего поколения сохранило и развило лучшие черты наследия Ли Куан Ю – успешную, динамичную нацию, основанную на равенстве, меритократии, эффективном управлении и социальной гармонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Ли Сянь Лун за два десятилетия внес значительный вклад во всеобъемлющее партнерство между Казахстаном и Сингапуром и является настоящим другом нашей страны.

Ли Сянь Лун подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами. По его словам, в Сингапуре настроены и впредь поддерживать стратегическое партнерство с Казахстаном.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее Глава государства встретился со старшим министром – координирующим министром по национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином. Они обсудили перспективы развития политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.

Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-ой Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.