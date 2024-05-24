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    15:03, 24 Май 2024 | GMT +6

    Сингапур настроен поддерживать стратегическое партнерство с Казахстаном - Ли Сянь Лун

    Президент Казахстана провел встречу с третьим Премьер-министром, старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном
    Фото: Акорда

    В Сингапуре Президент Казахстана провел встречу с третьим Премьер-министром, старшим министром этой страны Ли Сянь Луном, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Сингапуром – проверенным временем надежным партнером Казахстана в Азии. По его словам, недавняя смена руководства стала важной вехой для Сингапура. Пользуясь случаем, Глава государства поздравил Ли Сянь Луна с вступлением в должность старшего министра. Он отметил, что руководство третьего поколения сохранило и развило лучшие черты наследия Ли Куан Ю – успешную, динамичную нацию, основанную на равенстве, меритократии, эффективном управлении и социальной гармонии.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Ли Сянь Лун за два десятилетия внес значительный вклад во всеобъемлющее партнерство между Казахстаном и Сингапуром и является настоящим другом нашей страны.

    Ли Сянь Лун подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами. По его словам, в Сингапуре настроены и впредь поддерживать стратегическое партнерство с Казахстаном.

    Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

    Ранее Глава государства встретился со старшим министром – координирующим министром по национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином. Они обсудили перспективы развития политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.

    Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-ой Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев в Сингапуре Токаев Касым-Жомарт Сингапур
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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