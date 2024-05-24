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    10:03, 24 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выступит с 46-ой Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития

    Касым-Жомарт Токаев выступит с 46-ой Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития
    Фото: Акорда

    Глава государства встретился со старшим министром – координирующим министром по национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев и Тео Чи Хин обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.

    Президент сообщил, что Астана готова открыть новую главу в двустороннем партнерстве, основанном на доверительном диалоге и прочных торговых и инвестиционных связях.

    Глава государства подчеркнул, что для него большая честь выступить сегодня с 46-й Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

    Старший министр Тео Чи Хин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за посещение Института исследований Юго-Восточной Азии. Он отметил актуальность лекции Президента Казахстана для изучения социально-политических тенденций, проблем безопасности и экономических событий в регионе.

    Собеседники также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

    В завершение встречи Глава государства оставил автограф в написанной им книге «Преодоление. Очерки дипломата»на английском языке,которую Тео Чи Хин ранее привез из Казахстана.

    Теги:
    Президент Казахстана Токаев в Сингапуре Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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