Касым-Жомарт Токаев высказался за всеобъемлющую реформу Совета Безопасности ООН

Глава государства выступил с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие» в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как считает Глава государства, сингапурская дипломатия также вносит значительный вклад в решение многих глобальных проблем

— Здесь мы отдаем должное Сингапуру за проведение крупных саммитов, включая эпохальную встречу между Председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим Президентом Тайваня Ма Инцзю в 2015 году и исторический саммит между США и Северной Кореей, — отметил Президент.

В то же время Глава государства убежден, что никакие «добрые услуги» по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества.

— Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. Несколько десятилетий назад мы встретили эпоху после Холодной войны с надеждой и оптимизмом, представляя себе процветающее будущее. Однако сегодня это видение омрачено надвигающимися угрозами и всепроникающим чувством обреченности. Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества. Я твердо убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны, — сказал Президент.

В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанного на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности

— Приверженность Казахстана к многостороннему подходу непоколебима. В этом году мы председательствуем в шести международных структурах: Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала. Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно «строить мосты, а не стены», чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них — ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов, — заявил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, полиэтническое и многоконфессиональное общество считается сильной стороной Казахстана и Сингапура.