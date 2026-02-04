Сына Муаммара Каддафи убили в Ливии

По данным телеканала Al Hadath, нападение произошло во дворе его дома. Четверо неизвестных совершили покушение, после чего скрылись с места происшествия. Перед нападением, как утверждает Al Jazeera, камеры видеонаблюдения на территории резиденции были выведены из строя.

Как отмечает источник, представители 444-й боевой бригады, подчиняющейся министерству обороны правительства национального единства Ливии, заявили, что Сейф аль-Ислам был убит в ходе вооруженного столкновения, однако отрицают свою причастность к событиям.

Представитель сына Каддафи в комитете по общеливийскому диалогу Абдалла Усман сообщил, что похороны Сейфа аль-Ислама состоятся только после завершения расследования. Тело будет доставлено в морг частной клиники Эз-Зинтана для осмотра, после чего состоятся все необходимые процедуры.

По словам Усмана, нападавшие отключили камеры наблюдения и нейтрализовали охранников во время нападения.

Саиф аль-Ислам Каддафи после освобождения из тюрьмы в 2017 году искал поддержку Москвы для своих политических амбиций. Ранее он участвовал в международных переговорах, занимался благотворительностью и пытался смягчить блокаду Газы. В 2021 году на него был выдан ордер на арест по подозрению в связях с бойцами ЧВК «Вагнера».

Напомним, что другой сын Каддафи — Ханнибал — ранее оказался в центре внимания. В 2015 году ливанские власти арестовали его по делу о сокрытии информации о судьбе шиитского духовного лидера Мусы ас-Садра, пропавшего в 1978 году во время визита в Ливию. Суд в Бейруте постановил освободить Ханнибала под залог в $11 млн с запретом покидать страну.