Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилования
29-летний Мариус Борг Хёйби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит приговорен к четырем годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в ряде преступлений, включая два случая изнасилования, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.
Приговор был вынесен окружным судом Осло 16 июня спустя почти три месяца судебного процесса над Хёйби.
Сыну кронпринцессы предъявили 40 обвинений, в том числе четыре обвинения в изнасиловании и нападении, несколько нарушений судебных запретов, а также правонарушения, связанные с наркотиками и вождением автомобиля. Одно обвинение в нарушении судебного запрета впоследствии было отменено.
Хёйби был признан виновным в двух из четырех вменявшихся ему в вину изнасилований, а также в нападении на свою бывшую девушку Нору Хаукленд, единственную жертву, имя которой было обнародовано. Ему было предписано выплатить Хаукленд и трем другим женщинам компенсацию.
Обвинения в изнасиловании касаются четырех женщин, произошедших в период с 2018 по 2024 годы. В каждом случае утверждается, что женщины спали или находились в состоянии сильного недееспособности
Мариус Борг Хёйби не признал вину по наиболее серьезным пунктам обвинения, включая изнасилование, но согласился с рядом менее тяжких обвинений. В дальнейшем он может обжаловать решение суда.
Сам обвиняемый в судебном заседании участвовал по видеосвязи из тюрьмы Ила, что, по словам его защиты, было вызвано проблемами со здоровьем.
Судебный процесс состоялся в непростое для норвежской королевской семьи время. У кронпринцессы Метте-Марит был диагностирован легочный фиброз, сейчас она ожидает донорское легкое.
Она также подвергалась критике из-за своих прошлых связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации.
Напомним, прокуратура Норвегии запрашивала свыше 7 лет тюрьмы для сына кронпринцессы.