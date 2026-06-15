Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилования

29-летний Мариус Борг Хёйби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит приговорен к четырем годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в ряде преступлений, включая два случая изнасилования, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian .

Приговор был вынесен окружным судом Осло 16 июня спустя почти три месяца судебного процесса над Хёйби.

Сыну кронпринцессы предъявили 40 обвинений, в том числе четыре обвинения в изнасиловании и нападении, несколько нарушений судебных запретов, а также правонарушения, связанные с наркотиками и вождением автомобиля. Одно обвинение в нарушении судебного запрета впоследствии было отменено.

Хёйби был признан виновным в двух из четырех вменявшихся ему в вину изнасилований, а также в нападении на свою бывшую девушку Нору Хаукленд, единственную жертву, имя которой было обнародовано. Ему было предписано выплатить Хаукленд и трем другим женщинам компенсацию.

Обвинения в изнасиловании касаются четырех женщин, произошедших в период с 2018 по 2024 годы. В каждом случае утверждается, что женщины спали или находились в состоянии сильного недееспособности

Мариус Борг Хёйби не признал вину по наиболее серьезным пунктам обвинения, включая изнасилование, но согласился с рядом менее тяжких обвинений. В дальнейшем он может обжаловать решение суда.

Сам обвиняемый в судебном заседании участвовал по видеосвязи из тюрьмы Ила, что, по словам его защиты, было вызвано проблемами со здоровьем.

Судебный процесс состоялся в непростое для норвежской королевской семьи время. У кронпринцессы Метте-Марит был диагностирован легочный фиброз, сейчас она ожидает донорское легкое.

Она также подвергалась критике из-за своих прошлых связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации.

Напомним, прокуратура Норвегии запрашивала свыше 7 лет тюрьмы для сына кронпринцессы.