Прокуратура Норвегии запросила свыше 7 лет тюрьмы для сына кронпринцессы

Прокуратура Норвегии потребовала приговорить Мариуса Борга Хёйби к семи годам и семи месяцам лишения свободы в случае признания его виновным по делу о 39 преступлениях, среди которых — четыре эпизода изнасилования, домашнее насилие и ряд других правонарушений.

С соответствующим заявлением сторона обвинения выступила 18 марта, в предпоследний день более чем шестинедельного разбирательства в окружном суде Осло.

По данным прокуратуры, Хёйби признан виновным по 39 из 40 пунктов обвинения. Один эпизод, связанный с нарушением запретительного ордера, был снят.

29-летний обвиняемый частично признал вину по ряду менее серьезных правонарушений, однако отверг обвинения в изнасилованиях.

Судебный процесс привлек широкое внимание общественности как в Норвегии, так и за ее пределами. В ходе слушаний показания дали несколько предполагаемых жертв, включая бывшую партнершу Хёйби — блогера и участницу реалити-шоу Нору Хаукленд.

Как ожидается, после завершения слушаний 19 марта суду может потребоваться несколько месяцев для вынесения решения.

Прокуратура также ходатайствовала о дополнительных мерах: запрете на контакты с одной из предполагаемых жертв сроком на два года, конфискации электронных устройств, лишении водительских прав и запрете на управление транспортом на аналогичный период с последующей пересдачей экзамена.

Дело развивается на фоне усилившегося давления на норвежскую королевскую семью. Кронпринцесса Метте-Марит ранее оказалась в центре внимания из-за обсуждения ее прошлых контактов с финансистом Джеффри Эпштейном.

Судебное разбирательство по делу Хёйби стало одним из наиболее резонансных в современной истории Норвегии.

Напомним, Мариус Борг Хёйби не имеет королевского титула и не имеет прав на престол. Он является сыном кронпринцессы Метте-Марит от отношений, предшествовавших ее браку в 2001 году с кронпринцем Хоконом, будущим королем Норвегии.

На первом заседании суда в Осло 3 февраля текущего года Хёйби заявил, что не признает вину по обвинениям в изнасилованиях. На слушании он появился в ярком наряде и во время оглашения обвинения не проявлял заметной реакции.