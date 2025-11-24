Сын экс-президента Кыргызстана арестован за попытку захвата власти

По данным пресс-службы суда, задержанные лица заключены под стражу и водворены в СИЗО до 17 января 2026 года. Среди них — младший сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев, члены политической партии «Социал-демократы», а также экс-депутаты и бывшие чиновники.

Лидер политической партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, член этой же партии Кадырбек Атамбаев и экс-депутат Кубанычбек Кадыров обвиняются по статье 326 УК КР «Насильственный захват власти». Другие семеро задержанных подозреваются в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что МВД КР пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш.