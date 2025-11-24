РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:13, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сын экс-президента Кыргызстана арестован за попытку захвата власти

    Накануне Первомайским районным судом города Бишкек удовлетворено ходатайство Следственной службы МВД в отношении группы подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после парламентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МВД КР

    По данным пресс-службы суда, задержанные лица заключены под стражу и водворены в СИЗО до 17 января 2026 года. Среди них — младший сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев, члены политической партии «Социал-демократы», а также экс-депутаты и бывшие чиновники.

    Лидер политической партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, член этой же партии Кадырбек Атамбаев и экс-депутат Кубанычбек Кадыров обвиняются по статье 326 УК КР «Насильственный захват власти». Другие семеро задержанных подозреваются в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия.

    Ранее сообщалось, что МВД КР пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш.

    Гульмира Абдрахманова
    Автор
