Символ Алтая: снежного барса вновь зафиксировали в ВКО

Редкого хищника зафиксировала фотоловушка на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

Кадры были получены в Аршатинском лесничестве. Камеру установил лесник Жомарт Аманбаев, и именно она «поймала» осторожного обитателя Алтая — животное, которое годами остается почти невидимым для человека.

В нацпарке подчеркивают, каждая такая фиксация — больше, чем просто удачное видео. Снежный барс — вид, занесенный в Красную книгу Казахстана, и его появление говорит о том, что экосистема в высокогорных районах сохраняет устойчивость.

— Снежный барс обитает только там, где природа остается по-настоящему дикой и нетронутой. Его присутствие — индикатор здоровья горных экосистем и результат системной природоохранной работы, — отметили в администрации национального парка.

Катон-Карагайский парк считается одной из ключевых территорий обитания ирбиса в стране. Специалисты напоминают, каждая подобная запись имеет научную и природоохранную ценность.

Фотоловушки в нацпарке используют для мониторинга численности редких видов и оценки эффективности мер по их сохранению. И каждый такой кадр — напоминание о том, что в горах Восточного Казахстана по-прежнему живёт дикая природа, которой удаётся выстоять рядом с человеком.

Ранее в Катон-Карагайском нацпарке заметили редкую летучую мышь из Красной книги.