РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Символ Алтая: снежного барса вновь зафиксировали в ВКО

    В горах Восточного Казахстана вновь увидели хозяина высокогорий — снежного барса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ілбіс
    Кадр из видео

    Редкого хищника зафиксировала фотоловушка на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

    Кадры были получены в Аршатинском лесничестве. Камеру установил лесник Жомарт Аманбаев, и именно она «поймала» осторожного обитателя Алтая — животное, которое годами остается почти невидимым для человека.

    В нацпарке подчеркивают, каждая такая фиксация — больше, чем просто удачное видео. Снежный барс — вид, занесенный в Красную книгу Казахстана, и его появление говорит о том, что экосистема в высокогорных районах сохраняет устойчивость.

    — Снежный барс обитает только там, где природа остается по-настоящему дикой и нетронутой. Его присутствие — индикатор здоровья горных экосистем и результат системной природоохранной работы, — отметили в администрации национального парка.

    Катон-Карагайский парк считается одной из ключевых территорий обитания ирбиса в стране. Специалисты напоминают, каждая подобная запись имеет научную и природоохранную ценность.

    Фотоловушки в нацпарке используют для мониторинга численности редких видов и оценки эффективности мер по их сохранению. И каждый такой кадр — напоминание о том, что в горах Восточного Казахстана по-прежнему живёт дикая природа, которой удаётся выстоять рядом с человеком.

    Ранее в Катон-Карагайском нацпарке заметили редкую летучую мышь из Красной книги.

    Теги:
    Национальные природные парки Катон-Карагай Восточно-Казахстанская область Снежный барс Фотоловушка
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают