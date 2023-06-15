Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 19:20
Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации Кадр из видео

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Несколько единиц техники, некоторые сотрудники и три вертолета продолжат работу на месте пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов провел облет территории в области Абай. После аэровизуального обследования министр провел совещание, в ходе которого принято решение о возврате сил и средств Минобороны на постоянные места дислокации, за исключением нескольких единиц техники, сотрудников и трех вертолетов.


С утра вертолетами выполнено 89 сбросов воды объемом 249 тонн. Всего с начала борьбы осуществлено 2525 сбросов, общим объемом 7423 тонны.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.


Видео   Регионы Казахстана   МЧС   Пожар   Минобороны РК   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США