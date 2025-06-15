Сильную жару и дожди прогнозируют синоптики в Казахстане

Как сообщает РГП «Казгидромет», в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу, Абай, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на севере Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на севере Северо-Казахстанской, на западе, севере, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юго-западе, юге, северо-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях, на западе области Улытау, на юге Костанайской областей ожидается сильная жара 35-40 градусов.

Как сообщалось, шторм ожидается на большей части Казахстана.