Шторм ожидается на большей части Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 15 июня в Астане ожидаются временами гроза, днем град.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на востоке области град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области — ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области — очень сильная жара 41 градус. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области — чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза.

На западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, на западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере Восточно-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем — гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, в центре, в южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области — сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке региона — высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. Ночью на западе, юге, севере области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Карагандинской области ожидаются гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 16 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, севере, юго-востоке области — высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-43 градуса.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе региона — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке области — град. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области — туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. На западе, юге, в предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на юге области Улытау ожидается сильная жара 36 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось, улицы затопило после ливня в Кокшетау, в областном центре выпало 67% от месячной нормы осадков.