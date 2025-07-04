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    15:27, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Сильный взрыв произошел в Риме: сообщается о 21 пострадавшем

    Инцидент произошел в районе Пренестино итальянской столицы. Звуки взрывов были слышны во многих районах Рима, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Сильный взрыв произошел в Риме: сообщается о 21 пострадавшем
    Фото: ANSA/MASSIMO PERCOSSI - RIPRODUZIONE RISERVATA

    Авария произошла на заправочной станции на Виа деи Гордиани в Пренестино.

    Причины произошедшего еще предстоит выяснить, пишут итальянские СМИ.

    Пока известно, что произошло два взрыва. При этом второй был самым сильным. Очевидцы рассказали, что ранее скорая помощь была вызвана в данный район из-за аварии — грузовик врезался в трубопровод, но неясно, есть ли связь между этими двумя эпизодами. Тем временем, некоторые граждане сообщили о сильном запахе газа.

    — К сожалению, это был серьезный пожар, который, по-видимому, произошел из-за несчастного случая во время разгрузки сжиженного нефтяного газа, — сказал комиссар полиции Рима Роберто Массуччи.

    Полицейские, которые проводили операцию, а также другие спасатели пострадали от сильного взрыва и сейчас находятся в разных больницах. Известно также о ранениях у 16 гражданских лиц, включая менеджера станции.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по данным источников в Палаццо Киджи, следит за последствиями произошедшего. Она поговорила с мэром Рима Роберто Гуальтьери и находится в тесном контакте с заместителем министра Альфредо Мантовано, которого информируют компетентные органы, уделяя особое внимание здоровью пострадавших.

    Папа Римский заявил, что молится за людей, пострадавших от взрыва.

    — Я продолжаю с тревогой следить за развитием событий в связи с этим трагическим ицидентом, — заявил глава католической церкви.

    О сильном взрыве на НПЗ в Иране читайте здесь.

    Теги:
    Италия Европа Происшествия Взрыв
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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