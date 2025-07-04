Сильный взрыв произошел в Риме: сообщается о 21 пострадавшем

Авария произошла на заправочной станции на Виа деи Гордиани в Пренестино.

Причины произошедшего еще предстоит выяснить, пишут итальянские СМИ.

Пока известно, что произошло два взрыва. При этом второй был самым сильным. Очевидцы рассказали, что ранее скорая помощь была вызвана в данный район из-за аварии — грузовик врезался в трубопровод, но неясно, есть ли связь между этими двумя эпизодами. Тем временем, некоторые граждане сообщили о сильном запахе газа.

— К сожалению, это был серьезный пожар, который, по-видимому, произошел из-за несчастного случая во время разгрузки сжиженного нефтяного газа, — сказал комиссар полиции Рима Роберто Массуччи.

Полицейские, которые проводили операцию, а также другие спасатели пострадали от сильного взрыва и сейчас находятся в разных больницах. Известно также о ранениях у 16 гражданских лиц, включая менеджера станции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по данным источников в Палаццо Киджи, следит за последствиями произошедшего. Она поговорила с мэром Рима Роберто Гуальтьери и находится в тесном контакте с заместителем министра Альфредо Мантовано, которого информируют компетентные органы, уделяя особое внимание здоровью пострадавших.

Папа Римский заявил, что молится за людей, пострадавших от взрыва.

— Я продолжаю с тревогой следить за развитием событий в связи с этим трагическим ицидентом, — заявил глава католической церкви.

О сильном взрыве на НПЗ в Иране читайте здесь.