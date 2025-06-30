22:25, 29 Июнь 2025 | GMT +5
Взрыв произошел на территории НПЗ в Иране
Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.
По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, завод продолжает работать в обычном режиме.
A nitrogen tank explosion at the #Tabriz refinery has left 8 people slightly injured. pic.twitter.com/kAvvWdNgiD— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) June 29, 2025