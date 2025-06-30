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    22:25, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Взрыв произошел на территории НПЗ в Иране

    Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Взрыв произошел на территории НПЗ в Иране
    Кадр из видео

    Об этом сообщило агентство Tasnim.

    Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.

    По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, завод продолжает работать в обычном режиме.

    Теги:
    НПЗ Иран Взрыв
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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