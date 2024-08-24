Сильный ветер и гроза: в Астане и 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 24 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается временами гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается гроза.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный днем порывы.

Ночью на западе, севере области Абай ожидается гроза. Днем на большей части области гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юго-западе, в центре области порывы 23-28 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер западный временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре, востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Карагандинской области ожидается гроза. Днем гроза, на севере-востоке, юге области град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем на юге, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный утром и днем на востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем на юго-востоке области гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау днем временами ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днём на западе, севере, юге области порывы 15-20м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днём ожидается гроза. Ветер юго-западный, днём порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15- 20 м/с.

Днем на востоке, в центре области Улытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере,востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем временами порывы 15-20 м/с.