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    Сильный парламент обеспечит необходимый контроль над исполнительной властью — лорд Майкл Джерман

    Казахстан продолжает последовательное продвижение по пути демократических реформ. Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту агентства Kazinform в Лондоне высказал член Палаты лордов Великобритании Майкл Джерман.

    Лорд Джерман
    Фото: Тимур Дюсекеев/ Kazinform

    По словам британского политика, страна добилась заметного прогресса в реализации рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, оценивающей соответствие национального законодательства демократическим стандартам.

    — Казахстан уверенно движется к построению полноценного демократического государства. Страна достигла значительных успехов в выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, — сказал Майкл Джерман, также являющийся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы от Великобритании.

    Он отметил, что важным этапом этого процесса стала конституционная реформа, направленная на усиление роли парламента и совершенствование системы сдержек и противовесов.

    — Недавняя конституционная реформа стала еще одним важным шагом вперед, обеспечив создание сильного парламента, способного гарантировать, что исполнительная власть не будет использовать свои полномочия без надлежащего контроля и одобрения, — подчеркнул он.

    По мнению лорда Джермана, следующим этапом станет практическая реализация новых полномочий законодательного органа.

    — В ближайшие месяцы станет понятно, как парламент распорядится своими новыми полномочиями. Не менее важно, насколько эффективно будут работать парламентские комитеты и как будет выстроен парламентский контроль за законотворческим процессом, — сказал он.

    Лорд Джерман подчеркнул, что успех реформ будет определяться не принятыми решениями, а их практическими результатами.

    — Эти полномочия — при их эффективной реализации — должны способствовать формированию дальнейшего курса правительства. Реальные изменения, достигнутые благодаря деятельности парламента, станут подтверждением того, что реформы воплощаются именно для обеспечения надлежащего контроля за деятельностью правительства в интересах страны, — сказал он.

    Ранее представители британского академического сообщества назвали новую Конституцию Казахстана важным шагом в модернизации политической системы страны. 

    Напомним, новая Конституция Казахстана закрепила обновленную систему государственного управления, расширенные гарантии прав граждан и новые стратегические ориентиры развития страны, включая поддержку человеческого капитала, науки, инноваций и цифровой безопасности.

    Конституция Мнение Конституционная реформа
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор