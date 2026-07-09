Сильный парламент обеспечит необходимый контроль над исполнительной властью — лорд Майкл Джерман

Казахстан продолжает последовательное продвижение по пути демократических реформ. Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту агентства Kazinform в Лондоне высказал член Палаты лордов Великобритании Майкл Джерман.

По словам британского политика, страна добилась заметного прогресса в реализации рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, оценивающей соответствие национального законодательства демократическим стандартам.

— Казахстан уверенно движется к построению полноценного демократического государства. Страна достигла значительных успехов в выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, — сказал Майкл Джерман, также являющийся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы от Великобритании.

Он отметил, что важным этапом этого процесса стала конституционная реформа, направленная на усиление роли парламента и совершенствование системы сдержек и противовесов.

— Недавняя конституционная реформа стала еще одним важным шагом вперед, обеспечив создание сильного парламента, способного гарантировать, что исполнительная власть не будет использовать свои полномочия без надлежащего контроля и одобрения, — подчеркнул он.

По мнению лорда Джермана, следующим этапом станет практическая реализация новых полномочий законодательного органа.

— В ближайшие месяцы станет понятно, как парламент распорядится своими новыми полномочиями. Не менее важно, насколько эффективно будут работать парламентские комитеты и как будет выстроен парламентский контроль за законотворческим процессом, — сказал он.

Лорд Джерман подчеркнул, что успех реформ будет определяться не принятыми решениями, а их практическими результатами.

— Эти полномочия — при их эффективной реализации — должны способствовать формированию дальнейшего курса правительства. Реальные изменения, достигнутые благодаря деятельности парламента, станут подтверждением того, что реформы воплощаются именно для обеспечения надлежащего контроля за деятельностью правительства в интересах страны, — сказал он.

Ранее представители британского академического сообщества назвали новую Конституцию Казахстана важным шагом в модернизации политической системы страны.

Напомним, новая Конституция Казахстана закрепила обновленную систему государственного управления, расширенные гарантии прав граждан и новые стратегические ориентиры развития страны, включая поддержку человеческого капитала, науки, инноваций и цифровой безопасности.



