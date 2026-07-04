Конституционная реформа открывает новый этап политической модернизации Казахстана – британские эксперты

В британском академическом сообществе считают, что новая Конституция Казахстана стала важным шагом в развитии политической системы страны, однако главным критерием ее успешности станет практическая реализация закрепленных реформ. Такое мнение в беседе с собственным корреспондентом агентства Kazinform в Лондоне высказали профессор Университета Линкольна Рико Айзекс и доцент Университета Стаффордшира Алун Томас.

Конституционная реформа как часть долгосрочной модернизации

Профессор международной политики Университета Линкольна Рико Айзекс рассматривает принятие новой Конституции как событие значительного политического масштаба.

— Безусловно, принятие новой Конституции имеет важное политическое значение. Конституции определяют формальные правила политической системы, поэтому изменения такого масштаба действительно имеют большое значение. Они отражают представление государства о собственных институтах и характере взаимоотношений между различными ветвями власти, — подчеркивает он.

При этом исследователь обращает внимание, что сама по себе конституционная реформа представляет собой лишь один из элементов более широкого процесса политической модернизации. По его мнению, определяющим фактором станет практическое функционирование новых институциональных механизмов.

— В конечном счете успех этих реформ будет зависеть от того, смогут ли они укрепить государственные институты на практике, повысить уровень подотчетности власти и доверие общества к политической системе. Именно практическая реализация реформ, а не сам текст Конституции, определит их долгосрочное значение, — отмечает профессор.

Развивая эту мысль, Рико Айзекс подчеркивает, что реформы следует рассматривать не как единичный переломный момент, а как часть последовательного процесса развития государственных институтов. По его оценке, закрепленные в Конституции изменения отражают стремление пересмотреть отдельные аспекты взаимоотношений между Президентом, Парламентом и другими государственными институтами.

Эксперт отмечает, что значение новых конституционных полномочий будет определяться тем, насколько эффективно парламент, судебная система и другие государственные институты смогут реализовывать закрепленные за ними функции. Именно этот процесс, по его мнению, будут внимательно отслеживать как в Казахстане, так и за его пределами.

Политическая культура, цифровизация и региональное сотрудничество

Доцент кафедры евразийских исследований Университета Стаффордшира Алун Томас считает, что наиболее значимые последствия реформы могут быть связаны не только с масштабными структурными изменениями, но и с более глубокими преобразованиями политической и общественной культуры.

— Хотя наиболее масштабные структурные изменения Конституции Казахстана, вероятно, привлекут основное внимание, именно более тонкие изменения в политической и общественной культуре, закрепленные в новой Конституции, могут оказать наиболее значительное долгосрочное влияние, — отмечает эксперт.

По его словам, современное государственное управление и общественное взаимодействие все в большей степени переходят в цифровую среду. Казахстан, как и многие другие государства, сталкивается с необходимостью выстраивать современные механизмы регулирования цифрового пространства, что отражает не только национальные особенности развития, но и общемировые тенденции.

Отдельное внимание Алун Томас уделяет влиянию реформ на региональное сотрудничество. По его мнению, дальнейшая эволюция государственных институтов Казахстана будет происходить одновременно с укреплением архитектуры взаимодействия в Центральной Азии.

— Будет интересно посмотреть, как эти реформы повлияют на укрепляющуюся региональную архитектуру Центральной Азии. Традиционно, с 1991 года, пять центральноазиатских республик сотрудничали по вопросам, имеющим региональное и трансграничное значение, гораздо меньше, чем ожидалось изначально. Однако в последние годы ситуация изменилась, особенно после пандемии COVID-19, — отмечает Томас.

Казахстан в фокусе международного внимания

Оценивая реформу в более широком региональном контексте, оба британских исследователя сходятся во мнении, что Казахстан продолжает сохранять репутацию государства, ориентированного на последовательное проведение преобразований. В то же время каждый из экспертов делает акцент на различных аспектах этого процесса.

Алун Томас обращает внимание прежде всего на способность новой Конституции обеспечить большую адаптивность государства к меняющимся международным и экономическим условиям. По его словам, Казахстан, как и другие страны региона, сохранил после распада Советского Союза многие элементы прежней институциональной системы, однако именно Казахстан во многих отношениях проявил наибольшую последовательность, инициативность и организованность в проведении реформ.

Эксперт также отмечает, что сегодня трансформируется не только сам Казахстан, но и международная система в целом. Если новая Конституция позволит стране более гибко реагировать на меняющиеся экономические вызовы, то ее ключевое значение будет связано прежде всего с укреплением способности государства эффективно адаптироваться к новым условиям.

В свою очередь, Рико Айзекс считает, что происходящие преобразования в Казахстане закономерно находятся в центре внимания соседних стран и внешних партнеров.

— Казахстан традиционно позиционирует себя как одно из наиболее ориентированных на реформы государств Центральной Азии, и конституционная реформа укрепляет этот имидж. Учитывая экономическое и политическое значение Казахстана для региона, происходящие в стране преобразования неизменно находятся в центре внимания как соседних государств, так и внешних партнеров, — отмечает Айзекс.

Профессор считает, что конституционная реформа показывает стремление Казахстана развивать государство, но его международная репутация будет зависеть не только от новой Конституции, а от того, как она будет работать на практике.