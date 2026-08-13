Сель вышел на трассу Кокпек — Кеген в Алматинской области

Сегодня около 15:30 на 34-м километре автодороги «Кокпек — Кеген» после кратковременного сильного дождя в горной местности произошел выход селевых вод на проезжую часть, передает агентство Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

По данным очевидцев, вода переливалась через дорогу около 15–20 минут. На участке протяженностью 40–50 метров частично размыло обочину с одной стороны дороги.

В «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в настоящее время перелива воды нет, поток отводится по кювету. Водопропускные трубы и мостовые сооружения работают в штатном режиме.

Сейчас на участке проводятся работы по восстановлению размытой обочины.

Ранее сообщалось, что на участке трассы в Алматинской области временно ограничат движение до 20 августа.