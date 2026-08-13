KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Сель вышел на трассу Кокпек — Кеген в Алматинской области

    Сегодня около 15:30 на 34-м километре автодороги «Кокпек — Кеген» после кратковременного сильного дождя в горной местности произошел выход селевых вод на проезжую часть, передает агентство Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

    Сель вышел на трассу Кокпек — Кеген в Алматинской области
    Фото: «ҚазАвтоЖол»

    По данным очевидцев, вода переливалась через дорогу около 15–20 минут. На участке протяженностью 40–50 метров частично размыло обочину с одной стороны дороги.

    В «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в настоящее время перелива воды нет, поток отводится по кювету. Водопропускные трубы и мостовые сооружения работают в штатном режиме.

    Сейчас на участке проводятся работы по восстановлению размытой обочины.

    Ранее сообщалось, что на участке трассы в Алматинской области временно ограничат движение до 20 августа. 

    КазАвтоЖол Дожди Сель Регионы Казахстана Трассы Алматинская область Непогода
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор