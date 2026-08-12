На участке трассы в Алматинской области временно ограничат движение до 20 августа

На участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» вводится временное ограничение движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» сообщает, что в Алматинской области на отдельных участках автомобильной дороги республиканского значения KAZ-01 «Астана — Караганды — Алматы» проводятся работы по среднему ремонту.

В связи с проведением ремонтных работ с 12 по 20 августа 2026 года на участке с 1121 по 1186 км будет введено временное ограничение движения автотранспортных средств.

В целях обеспечения безопасности и качества проведения дорожных работ движение автотранспорта будет организовано по объездному маршруту.

— Просим водителей заранее планировать маршрут движения, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила безопасности при проезде участков, где проводятся ремонтные работы. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожных работ, — отметили в компании.

Ранее движение на участке трассы «Обход города» временно ограничили в Астане.