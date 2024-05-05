Сильный дождь прогнозируют в Алматы

В Алматы ближе к вечеру ожидается выпадение дождя с усилением в ночной период, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате города сообщили, что в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений, обеспечения беспрепятственного пропуска воды.

— Заготовлено 1,9 тысячи мешков с песком. Всего во время осадков будет задействовано 318 единиц спецтехники и 1200 рабочих. В настоящее время силами 320 рабочих и 92 единиц спецтехники производятся плановые работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора, — проинформировали в пресс-службе акимата.

По прогнозу РГП «Казгидромет», 5 мая вечером и ночью ожидается дождь, временами сильный. Ветер юго-западный 3-8, при грозе 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха днем +26…+28°C.

6 мая: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Временами гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°C, днем +18…+20°C.