Сильные штормы вызвали хаос в Мексике и США

Проливные дожди, обрушившиеся на Мексику на прошлой неделе, унесли жизни по меньшей мере 64 человек, еще 65 пропали без вести. Об этом сообщили власти в понедельник, после того как непогода вызвала оползни и наводнения в некоторых районах на побережье Мексиканского залива и в центральных штатах.

Целый ряд погодных систем, включая тропические штормы «Присцилла», «Раймонд», «Октава» и холодный фронт, двигавшийся в Мексику из Техаса, создали значительную атмосферную активность, вызвав ливневые дожди в нескольких штатах, включая Веракрус, Идальго и Пуэбла.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в бюджете достаточно средств, чтобы оказать всю необходимую поддержку в борьбе с широкомасштабными наводнениями.

В США Северо-восточный шторм (Норт-остер) продолжает движение вдоль восточного побережья и несёт с собой проливные дожди, приливы и наводнения. Значительный ущерб нанесён Северной Каролине: вода смыла несколько дорог.

В городке Бакстон на острове Хаттерас высокие волны обрушились на берег, затопив несколько домов. На другом конце континента, в западной части Аляски, остатки тайфуна Халонг принесли ураганные ветры и катастрофические наводнения в прибрежные населенные пункты, срывая с фундаментов целые дома.

В городе Финикс (штат Аризона) спасатели нашли тело мужчины, чей грузовик был унесён паводковым потоком.

Ранее Федеральное агентство США по управлению чрезвычайными ситуациями прекратило программу, направленную на снижение риска стихийных бедствий. Это решение оспаривается в суде.

Мы писали, что власти оказывают помощь семьям погибших и тысячам людей, пострадавших от ливней.