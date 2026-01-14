Сильные морозы в СКО: оперативный штаб работает в усиленном режиме

Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области провел брифинг, на котором подробно рассказали о ситуации в регионе. В связи с приходом сильных морозов с 19:00 13 января на базе департамента был создан оперативный штаб, который продолжает работу. Основная задача штаба — наладить взаимодействие с соответствующими службами, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с резким похолоданием, обеспечить безопасность жителей, а также контролировать бесперебойную работу объектов жизненно важного значения.

За последние сутки сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области восемь раз выезжали по экстренным вызовам. В трех случаях проводились аварийно-спасательные работы.

— Прошлой ночью из Тайынши в Петропавловск пришлось транспортировать на реанимобиле несовершеннолетнего пациента в тяжелом состоянии. В другом случае автобус с пассажирами, следовавший из Тюмени в Шымкент, сломался ближе к утру на территории Мамлютского района. Спасатели эвакуировали граждан Узбекистана. 18 иностранцев были доставлены в эвакуационный пункт, расположенный в школе-гимназии города Мамлютка. После этого транспортное средство было отремонтировано, и маршрут продолжился, — сообщил начальник дежурной части ДЧС СКО Олжас Жунус.

Фото: ДЧС СКО

По словам специалистов, на территории области функционируют 232 пункта обогрева. Они работают круглосуточно и готовы принять людей, оказавшихся в пути. Все службы гражданской защиты и специальная техника находятся в режиме повышенной готовности. На территории аэропорта также подготовлен вертолет МИ-8 для возможных экстренных вылетов.

— В дни сильных морозов просим жителей по возможности не покидать дома. Особенно важно уделять внимание детям и пожилым людям. Если же приходится совершать дальнюю поездку, не забывайте о безопасности: проверьте техническое состояние автомобиля, возьмите с собой теплую одежду, убедитесь, что телефон полностью заряжен. Сообщите родственникам, куда вы направляетесь, — подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления ДЧС СКО Дамир Башенов.

По данным филиала РГП «Казгидромет» в Северо-Казахстанской области, сильные морозы сохранятся до 17 января.

