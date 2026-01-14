РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Сильные морозы в СКО: оперативный штаб работает в усиленном режиме

    В Северо-Казахстанской области автобус с гражданами Узбекистана застрял на дороге, и иностранцев пришлось эвакуировать в теплое помещение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области провел брифинг, на котором подробно рассказали о ситуации в регионе. В связи с приходом сильных морозов с 19:00 13 января на базе департамента был создан оперативный штаб, который продолжает работу. Основная задача штаба — наладить взаимодействие с соответствующими службами, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с резким похолоданием, обеспечить безопасность жителей, а также контролировать бесперебойную работу объектов жизненно важного значения.

    За последние сутки сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области восемь раз выезжали по экстренным вызовам. В трех случаях проводились аварийно-спасательные работы.

    — Прошлой ночью из Тайынши в Петропавловск пришлось транспортировать на реанимобиле несовершеннолетнего пациента в тяжелом состоянии. В другом случае автобус с пассажирами, следовавший из Тюмени в Шымкент, сломался ближе к утру на территории Мамлютского района. Спасатели эвакуировали граждан Узбекистана. 18 иностранцев были доставлены в эвакуационный пункт, расположенный в школе-гимназии города Мамлютка. После этого транспортное средство было отремонтировано, и маршрут продолжился, — сообщил начальник дежурной части ДЧС СКО Олжас Жунус.

    СҚО-дағы жылыту пункті
    Фото: ДЧС СКО

    По словам специалистов, на территории области функционируют 232 пункта обогрева. Они работают круглосуточно и готовы принять людей, оказавшихся в пути. Все службы гражданской защиты и специальная техника находятся в режиме повышенной готовности. На территории аэропорта также подготовлен вертолет МИ-8 для возможных экстренных вылетов.

    — В дни сильных морозов просим жителей по возможности не покидать дома. Особенно важно уделять внимание детям и пожилым людям. Если же приходится совершать дальнюю поездку, не забывайте о безопасности: проверьте техническое состояние автомобиля, возьмите с собой теплую одежду, убедитесь, что телефон полностью заряжен. Сообщите родственникам, куда вы направляетесь, — подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления ДЧС СКО Дамир Башенов.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» в Северо-Казахстанской области, сильные морозы сохранятся до 17 января.

    Ранее мы сообщали, что в ряде регионов Казахстана учащиеся второй смены будут обучаться дистанционно.

    Теги:
    ДЧС СКО Зима
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают