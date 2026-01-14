В каких регионах Казахстана школьников перевели на дистанционное обучение

14 января 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями во всех школах города Павлодара для учащихся II смены учебные занятия будут проведены в дистанционном формате. Подвоз учащихся отменён. Температура воздуха в Павлодаре: −29°C, скорость ветра: 4 м/с.

Также онлайн будут заниматься школьники с 1 по 9 классы второй смены в городах Экибастуз и Аксу Павлодарской области.

В Акмолинской области в связи с понижением температуры воздуха до -28° и скоростью ветра 3 м/с на дистанционный формат обучения переведены все учащиеся города Кокшетау. Аналогичная ситуация складывается во всех районах области.

В Костанайской области из-за температуры воздуха -25°С и скорости ветра 5 м/с учащиеся второй смены с 1-4 класс школ города Костаная также переведены на дистанционный формат обучения.

Онлайн будут заниматься классы предшкольной подготовки и учащиеся второй смены в Аулиекольском (-27°С, 4 м/с), Узункольском (-30°С), Алтынсаринском, Мендыкаринском (-29°С), Житикаринском (-27,5°С, скорость ветра 9 м/с), Федоровском (-29°С), Беимбета Майлина (-32°С), Карабалыкском (-29°С) районах.

В Карасуском районе (-30°С) на дистанционное обучение переведены 2-6 классы второй смены.

Заниматься онлайн будут школьники второй смены школ города Лисаковска (-27°С, скорость ветра 5 м/с), а также с 0 по 9 классы города Рудного.

Из дома учиться будут также школьники 0–4 классов второй смены Жангельдинского района области и школьники 1-4 классов второй смены Жамбылской школы Наурзумского района.

Также в Северо-Казахстанской области в связи с понижением температуры воздуха и в целях обеспечения безопасности детей принято решение о временном переходе на дистанционный формат обучения.

В настоящее время 72 433 учащихся во всех общеобразовательных школах области, за исключением интернатных организаций, обучаются дистанционно.

При этом 1 028 учеников, проживающих в интернатных школах, продолжают обучение в штатном режиме, так как находятся в учреждениях круглосуточно и обеспечены всеми необходимыми условиями.

Ранее сообщалось, что учеников 0-9 классов второй смены Астаны перевели на онлайн.