Сильные ливни подтопили дома в Туркестанской области

В Толебийском и Казыгуртском районах Туркестанской области из-за сильных ливней были подтоплены дворы и жилые дома, что создало трудности для жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в Толебийском районе дождевой водой подтопило дворы трех жилых домов и один частный дом, а в Казыгуртском районе — дворы 78 жилых домов и 7 частных домов.

Житель села Кыдыр Мамбетулы Казыгуртского района Нурсултан Даулбаев рассказал, что из-за затопления дома ему пришлось переехать в другое жилье.

Фото: акимат Казыгуртского района

— В нашем селе после сильных дождей подтопления случаются часто. Самая опасная ситуация была в 2019 году. Но в этом году все оказалось еще сложнее. В селе подтопило дворы 14 домов. У моего дома обрушились ограждения с трех сторон, вода зашла внутрь жилья. Пришлось переехать в еще недостроенный дом. У него тоже треснули стены и пострадал фундамент. Ущерб немалый, — рассказал он.

По информации акимата области, в настоящее время осадки прекратились, ситуация стабилизировалась. На пострадавших территориях ведутся оперативные работы по отводу воды и предотвращению подтоплений.

К ликвидации последствий привлечены более 100 человек, около 20 единиц техники и 14 мотопомп. Специальные рабочие группы работают в усиленном режиме.

— В случае подтверждения ущерба вопрос его возмещения за счет спонсорских средств будет рассмотрен акиматом, — говорится в сообщении ведомства.

Первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов посетил Казыгуртский район, ознакомился с ситуацией и дал конкретные поручения ответственным лицам.

Состояние водоемов и рек региона находится на постоянном контроле. Местные исполнительные органы и службы ЧС полностью контролируют ситуацию.

