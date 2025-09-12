РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Сильные дожди в Токио привели к перебоям в работе транспорта

    По предварительным данным, в четверг проливные дожди в столице Японии, Токио, привели к гибели одного человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Сильные дожди в Токио привели к перебоям в работе транспорта
    Фото: Kyodo

    По данным местной полиции, два человека были придавлены несколькими контейнерами, которые рухнули в порту в районе Ота. Один мужчина скончался на месте, а его коллега был доставлен в больницу.

    Из-за сильных дождей также произошли перебои в работе транспорта. Компания JR Tokai сообщила о временной приостановке движения синкансэнов между Токио и соседней префектурой Канагава, что затронуло около 100 тысяч пассажиров. JR East также сообщила о задержке некоторых поездов в столице.

     

    Грозы и ливни нарушили работу токийского аэропорта Ханэда, где произошли задержки и отмены рейсов.

    В районе Сэтагая за один час в четверг днем выпало 92,0 мм осадков, а в районе Ота – 88,5 мм, что стало рекордом для этих территорий, сообщает японское метеорологическое управление.

    В пятницу метеорологическое управление предупредило о сильных дождях в восточных и западных регионах Японии, призвав жителей быть особенно осторожными из-за риска ударов молнии, торнадо, сильного ветра и града, пишет Kyodo News.

    Ранее сообщалось, что наводнения на туристическом острове Бали в Индонезии привели к гибели по меньшей мере шести человек.

    Теги:
    Япония Дожди Токио Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают