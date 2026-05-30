Сильные дожди и жара до +40°С: какой будет погода в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 30 мая — 1 июня 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

На севере, юге, западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — прогнозируются дожди с грозами.

30-31 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер. На остальной территории погода преимущественно без осадков.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльными бурями. По Казахстану ожидается повышение температуры воздуха днем на западе до +20+25°С, на севере, востоке, в центре страны до +23+38°С, на юге республики до +30+40°С.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 30 мая.