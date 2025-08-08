РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:46, 08 Август 2025 | GMT +5

    Сильнейшая за два месяца магнитная буря накроет сегодня Землю

    Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Мощная магнитная буря
    Фото: БЕЛТА

    — Согласно последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось. <….> Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее, — говорится в сообщении  Telegram-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Отмечается, что приход плазмы к Земле ожидается около 07:00 мск 8 августа. Но начало ухудшения геомагнитной обстановки произошло уже в ночь с четверга на пятницу, так как «Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры».

    - В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6 (соответствует уровню G2 (умеренно), что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня, — уточняется в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что самое долгое солнечное затмение века ожидается в 2027 году.

    Здоровье Астрономия Мировые новости Космос
    Жанара Мухамедиярова
