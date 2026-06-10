Сильная жара до +35 и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 11 июня, передает агентство Kazinform.

В Астане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в области Абай на севере, юге области Абай ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются временами дождь, гроза.

На северо-западе, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на юге, востоке, в центре области дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

На севере, юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, днем в предгорных, горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15 м/с. в Конаеве ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г.Усть-Каменогорск: 11 июня днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в центре, горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке области, днем на севере, в центре порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается дождь, гроза, днем на северо-востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью на северо-востоке области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, град, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области шквал, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный утром и днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза, на юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем на юге области порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, сильные дожди и жара до +40 градусов: прогноз погоды по Казахстану.