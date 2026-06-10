KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Сильные дожди и жара до +40 градусов: прогноз погоды по Казахстану

    Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 июня 2026 года опубликовал Казгидромет, передает Kazinform.

    Погода, климат, лето, жара
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Западный циклон все еще властвует над погодой большей части РК, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. Его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, а также возможен град.

    Сильные дожди ожидаются: 11-13 июня в Костанайской и Актюбинской областях, 11 июня в горных, предгорных районах Алматинской области и области Жетысу. Дневная температура воздуха на юге повысится до сильной жары +35+40°С, на юго-востоке до сильной жары +30+37°С. На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидаются.

    Ранее сообщалось о том, что грозы, град и шквалистый ветер прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня.

    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор