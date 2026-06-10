Сильные дожди и жара до +40 градусов: прогноз погоды по Казахстану

Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 июня 2026 года опубликовал Казгидромет, передает Kazinform.

Западный циклон все еще властвует над погодой большей части РК, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. Его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, а также возможен град.

Сильные дожди ожидаются: 11-13 июня в Костанайской и Актюбинской областях, 11 июня в горных, предгорных районах Алматинской области и области Жетысу. Дневная температура воздуха на юге повысится до сильной жары +35+40°С, на юго-востоке до сильной жары +30+37°С. На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидаются.

Ранее сообщалось о том, что грозы, град и шквалистый ветер прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня.