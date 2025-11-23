Silk Way Star в Астане: более полумиллиона голосов и новый победитель Азии

В брифинге приняли участие:

Еркежан Кунтуган, управляющий директор телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;

Мишель Джозеф, победитель проекта Silk Way Star (Монголия);

Ван Дэлу, заведующий главной редакцией Евразийского бюро CMG;

Хун Бин, член жюри (Китай);

Шин Мин Чоль, член жюри (Корея);

Дато Дания, член жюри (Малайзия).

Организаторы представили сводные данные зрительского голосования и оценок международного жюри. В голосовании приняли участие 508 287 человек из разных стран, что стало одним из самых высоких показателей для вокальных телепроектов региона и подтверждением широкого международного интереса к конкурсу.

Финальное распределение мест определялось по комбинированной системе: 50% — зрительские голоса, 50% — оценки членов жюри.

— Silk Way Star стал площадкой, которая объединила культурное разнообразие Азии. Проект показал, как музыка усиливает взаимное понимание между странами и создает пространство для диалога. Вовлеченность зрителей — более полумиллиона голосов — подтверждает, что интерес к таким международным форматам стремительно растет во всем регионе, — отметила Еркежан Кунтуган.

Итоговые данные зрительского голосования:

Мишель Джозеф (Монголия) — 112 241 голос;

Мадинабону Адылова (Узбекистан) — 85 443;

Чжан Хэ Сюань (Китай) — 73 662;

Язмин Азиз (Малайзия) — 73 609;

Саро Геворгян (Армения) — 73 160;

Автандил Абесламидзе (Грузия) — 46 027;

ALEM (Казахстан) — 32 145.

Всего зрители из 43 стран отправили голоса за своих фаворитов. Больше всего голосов пришло из Казахстана, Китая, Монголии, США, России, Турции, Германии, Сингапура, Индонезии, Узбекистана, Грузии и Малайзии.

Прямая трансляция финала проекта в Казахстане шла на телеканале Jibek Joly. Параллельные эфиры также провели телеканалы «Музыка» и «Маданият» в Кыргызстане, Space TV в Азербайджане, ТВ Сафина в Таджикистане, а в Монголии — UBS и AIST GLOBAL. Всего финал в прямом эфире по ТВ и стриминговым сервисам посмотрели около 120 млн зрителей по всему миру.

