Silk Way Star в Астане: более полумиллиона голосов и новый победитель Азии
В Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан состоялась пресс-конференция, посвященная итогам гранд-финала международного вокального конкурса Silk Way Star. Это первый азиатский мегапроект, объединивший исполнителей из 12 стран, передает агентство Kazinform.
В брифинге приняли участие:
- Еркежан Кунтуган, управляющий директор телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;
- Мишель Джозеф, победитель проекта Silk Way Star (Монголия);
- Ван Дэлу, заведующий главной редакцией Евразийского бюро CMG;
- Хун Бин, член жюри (Китай);
- Шин Мин Чоль, член жюри (Корея);
- Дато Дания, член жюри (Малайзия).
Организаторы представили сводные данные зрительского голосования и оценок международного жюри. В голосовании приняли участие 508 287 человек из разных стран, что стало одним из самых высоких показателей для вокальных телепроектов региона и подтверждением широкого международного интереса к конкурсу.
Финальное распределение мест определялось по комбинированной системе: 50% — зрительские голоса, 50% — оценки членов жюри.
— Silk Way Star стал площадкой, которая объединила культурное разнообразие Азии. Проект показал, как музыка усиливает взаимное понимание между странами и создает пространство для диалога. Вовлеченность зрителей — более полумиллиона голосов — подтверждает, что интерес к таким международным форматам стремительно растет во всем регионе, — отметила Еркежан Кунтуган.
Итоговые данные зрительского голосования:
- Мишель Джозеф (Монголия) — 112 241 голос;
- Мадинабону Адылова (Узбекистан) — 85 443;
- Чжан Хэ Сюань (Китай) — 73 662;
- Язмин Азиз (Малайзия) — 73 609;
- Саро Геворгян (Армения) — 73 160;
- Автандил Абесламидзе (Грузия) — 46 027;
- ALEM (Казахстан) — 32 145.
Всего зрители из 43 стран отправили голоса за своих фаворитов. Больше всего голосов пришло из Казахстана, Китая, Монголии, США, России, Турции, Германии, Сингапура, Индонезии, Узбекистана, Грузии и Малайзии.
Прямая трансляция финала проекта в Казахстане шла на телеканале Jibek Joly. Параллельные эфиры также провели телеканалы «Музыка» и «Маданият» в Кыргызстане, Space TV в Азербайджане, ТВ Сафина в Таджикистане, а в Монголии — UBS и AIST GLOBAL. Всего финал в прямом эфире по ТВ и стриминговым сервисам посмотрели около 120 млн зрителей по всему миру.
