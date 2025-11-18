РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Silk Way Star отличается своим профессиональным содержанием — взгляд из Брюсселя

    Silk Way Star — конкурс мирового уровня, за которым внимательно следят в Евросоюзе. Европейские эксперты отмечают высокий профессионализм организаторов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    д
    Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

    Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.

    Своим профессиональным мнением о конкурсе Silk Way Star в интервью с собственным корреспондентом в Евросоюзе поделилась основатель Центрально-Азиатского Европейского креативного альянса Елена Ван Харитонова.

    — Silk Way Star — очень интересный проект по тематике Шелкового пути. Я просмотрела выступления и образы участников из 12 стран, образы ведущих, сценографию, образы жюри и всю вот эту постановку. Очень интересные моменты. Безусловно, вижу, как молодые участники совмещают в своих образах и нарядах, в своих сценических костюмах этнодинамику, современной хип-хоп и классические мотивы.

    По словам дизайнера, атмосфера конкурса местами напоминает «Евровидение».

    — Я также вижу очень интересную тематику золотого шитья, которая очень популярна была в Центральной Азии и на всей протяженности Шелкового пути. Например, ведущие выбрали такие костюмы. Также очень импонируют цвета и световое решение. Я считаю, что даже прослеживается какая-то перекличка с конкурсом Евровидения. У меня возникли такие образы. 

    Елена Ван Харитонова выделила профессиональный подход организаторов.

    — Все очень красиво — на высочайшем профессиональном уровне. И действительно, какие-то ожидания, возможно, от некоторых участников из разных стран, возможно, той же Центральной Азии. Все участники молодые, талантливые, с горящими глазами. И молодые дамы, и молодые мужчины, парни. В общем, все очень красиво были представлены, — пождытожила она. 

    Ранее сообщалось, что участница конкурса Silk Way Star признана одной из 30 выдающихся женщин Малайзии

    Теги:
    Конкурс Silk Way Star Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают