Silk Way Star отличается своим профессиональным содержанием — взгляд из Брюсселя

Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.

Своим профессиональным мнением о конкурсе Silk Way Star в интервью с собственным корреспондентом в Евросоюзе поделилась основатель Центрально-Азиатского Европейского креативного альянса Елена Ван Харитонова.

— Silk Way Star — очень интересный проект по тематике Шелкового пути. Я просмотрела выступления и образы участников из 12 стран, образы ведущих, сценографию, образы жюри и всю вот эту постановку. Очень интересные моменты. Безусловно, вижу, как молодые участники совмещают в своих образах и нарядах, в своих сценических костюмах этнодинамику, современной хип-хоп и классические мотивы.

По словам дизайнера, атмосфера конкурса местами напоминает «Евровидение».

— Я также вижу очень интересную тематику золотого шитья, которая очень популярна была в Центральной Азии и на всей протяженности Шелкового пути. Например, ведущие выбрали такие костюмы. Также очень импонируют цвета и световое решение. Я считаю, что даже прослеживается какая-то перекличка с конкурсом Евровидения. У меня возникли такие образы.

Елена Ван Харитонова выделила профессиональный подход организаторов.

— Все очень красиво — на высочайшем профессиональном уровне. И действительно, какие-то ожидания, возможно, от некоторых участников из разных стран, возможно, той же Центральной Азии. Все участники молодые, талантливые, с горящими глазами. И молодые дамы, и молодые мужчины, парни. В общем, все очень красиво были представлены, — пождытожила она.

