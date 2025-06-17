Silk Way и CGTN: международный телепроект будет показан в Казахстане и Китае

Тиян Вэй — ведущая самого популярного в Китае телеканала посетила студию «Бүгін LIVE» и поделилась своими впечатлениями от проекта.

— Безусловно, теледебаты прошли очень интересно. Был познавательный и активный обмен мнениями. Обсудили много важных вопросов. Я рада, что благодаря саммиту «Центральная Азия-Китай» мы смогли организовать такой масштабный проект. Если CGTN — один из самых популярных телеканалов в Китае, то Silk Way — ведущий канал международного направления в Казахстане. Большой проект, созданный совместно этими двумя каналами, будет показан в обеих странах. На канале Silk Way программа предложена на шести языках, и через CGTN она дошла до зрителей, — говорит Тиян Вэй.

В международном проекте приняли участие не только профессиональные эксперты, но и студенты из Астаны.

— В этих теледебатах участвовали не только эксперты, но и студенты университета имени Максута Нарикбаева. Они задали много интересных вопросов, свободно обсуждали актуальные темы. Участие молодежи придало импульс дискуссии, были предложены новые взгляды, — сказала гость студии.

Тиян Вэй второй раз посещает Казахстан. По ее словам, наша столица значительно изменилась со времени ее предыдущего приезда.

— Это мой второй приезд в Казахстан. В прошлом году я приезжала в связи с саммитом Шанхайской организации сотрудничества. И тогда мы делали совместный телепроект. В этом году в вашей стране произошло много изменений. Город хорошеет, развивается. Я увидела и ознакомилась с новыми проектами и инициативами не только в столице, но и в Казахстане в целом. Вчера я посетила Национальный музей. Там мы тоже сняли сюжет. В музее есть выдающиеся исторические экспонаты. Я получила очень хорошие впечатления, — говорит Тиян Вэй.

Популярная телеведущая за свою карьеру провела интервью со многими известными и авторитетными лицами. И все же, по ее словам, больше впечатляют разговоры с простыми людьми.

— Я беседовала со многими людьми. Особенно мне запомнились интервью с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и Генеральным директором Всемирной торговой организации. Эти беседы очень важны, потому что связи между Китаем и Казахстаном не ограничиваются только экономикой. Очень интересно беседовать не только с руководителями международных организаций, но и с простыми людьми. В ходе таких бесед я многое узнаю, учусь чему-то новому. В таких диалогах поднимаются важные вопросы, даже если это короткие беседы, — говорит Тиян Вэй.

Гостья студии выразила благодарность коллективу программы «Бүгін LIVE».

— Эта беседа, безусловно, тоже мне запомнится. Благодарю вас от чистого сердца. «Бүгін LIVE» — это очень интересная и содержательная программа. Желаю, чтобы у нее было много зрителей. Уверена, что сотрудничество Казахстана и Китая в медиасфере в дальнейшем еще большн укрепится, — сказала ведущая телеканала CGTN.

Напомним, сегодня в Астане прошел Форум по гуманитарному обмену «Китай — Центральная Азия „Добрососедство и дружба, совместное движение вперед“.