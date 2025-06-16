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    17:00, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    ЦА – КНР: культурный мост и медиаинициативы

    В Астане состоялся Форум по гуманитарному обмену «Китай - Центральная Азия «Добрососедство и дружба, совместное движение вперед», сообщает корреспондент  агентства Kazinform.

    Инициативы по укреплению сотрудничества СМИ ЦА+КНР
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, СМИ, научных и экспертных кругов.

    Выступая на форуме Государственный советник Ерлан Карин, отметил важность встречи, на которой обсуждается не просто сотрудничество между странами Центральной Азии и Китаем, но и будущее огромного региона, где переплетаются судьбы миллионов людей.

    - Мы всегда находим общее понимание в вопросах взаимовыгодного партнерства. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, полноформатное сотрудничество с Китаем является фактором устойчивого развития Казахстана в среднесрочной перспективе, — сказал Государственный советник.

    Государственный советник Ерлан Карин
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По словам Е.Карина, главная особенность нашего региона — открытость, устойчивый экономический рост, тесное сотрудничество в гуманитарной и медиа-сфере. В условиях преобразования медиа-потребления, повышения роли информационных процессов и внедрения цифровых технологий совместная работа в создании контента, обмене технологиями и укреплении культурных связей становится особенно актуальной.

    В своей приветственной речи глава Медиакорпорации Китая (CMG), Заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн сказал, что впереди нас ожидает множество совместных проектов и тесное сотрудничество.

    - Председатель Си Цзиньпин придает особое значение отношениям с государствами Центральной Азии. Он всегда говорит, что Китай является их надежным соседом, партнером и другом, - отметил Шэнь Хайсюн.

    Заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, Медиакорпорация Китая продолжит прилагать все усилия для укрепления дружбы с народами Центральной Азии.

    - Мы с партнерами из ведущих СМИ Центральной Азии создаем передачи высокого качества, организуем информационные проекты «Прямая линия с Центральной Азией», что позволяет людям обмениваться информацией и опытом, - подчеркнул он и заверил, что многоотраслевое, многоформатное и многоканальное сотрудничество будет укрепляться и далее.

    Обращаясь к участникам диалоговой площадки, министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что культура занимает особое место в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    - Этот проект – не просто масштабное инфраструктурное начинание, но и, прежде всего, мост между сердцами наших народов. Гуманитарные обмены, совместные культурные инициативы и медиасотрудничество формируют пространство доверия и открытого диалога, ведь медиа играют важнейшую роль в популяризации культуры и освещении гуманитарных проектов, сближающих наши народы, - сказала Аида Балаева.

    Министр культуры и информации Аида Балаева
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На площадке Форума также состоялась церемония запуска международной версии проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», подведены итоги проектов «Одежда как символ: Из Китая – в мир», «Большое путешествие по Центральной Азии», в рамках которого журналисты китайского телеканала CGTN при поддержке казахстанского телеканала Jibek joly/Silk way сняли серию репортажей о жизни в Казахстане.

    Церемония запуска телепроекта
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    проектов «Одежда как символ: Из Китая – в мир»
    Фото: Агибай Аяпбрегенов / Kazinform

    Кроме того, дан старт программе «Я учился в Китае» на платформах ведущих СМИ КНР и стран Центральной Азии.

    Участники встречи рассмотрели вопросы более тесного информационного партнерства, включая озвученную в рамках форума «Инициативу по сотрудничеству СМИ Китая и Центральной Азии».

    Теги:
    Культура СМИ Казахстан Китай Форум Внешняя политика Казахстана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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