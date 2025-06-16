ЦА – КНР: культурный мост и медиаинициативы

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, СМИ, научных и экспертных кругов.

Выступая на форуме Государственный советник Ерлан Карин, отметил важность встречи, на которой обсуждается не просто сотрудничество между странами Центральной Азии и Китаем, но и будущее огромного региона, где переплетаются судьбы миллионов людей.

- Мы всегда находим общее понимание в вопросах взаимовыгодного партнерства. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, полноформатное сотрудничество с Китаем является фактором устойчивого развития Казахстана в среднесрочной перспективе, — сказал Государственный советник.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По словам Е.Карина, главная особенность нашего региона — открытость, устойчивый экономический рост, тесное сотрудничество в гуманитарной и медиа-сфере. В условиях преобразования медиа-потребления, повышения роли информационных процессов и внедрения цифровых технологий совместная работа в создании контента, обмене технологиями и укреплении культурных связей становится особенно актуальной.

В своей приветственной речи глава Медиакорпорации Китая (CMG), Заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн сказал, что впереди нас ожидает множество совместных проектов и тесное сотрудничество.

- Председатель Си Цзиньпин придает особое значение отношениям с государствами Центральной Азии. Он всегда говорит, что Китай является их надежным соседом, партнером и другом, - отметил Шэнь Хайсюн.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По его словам, Медиакорпорация Китая продолжит прилагать все усилия для укрепления дружбы с народами Центральной Азии.

- Мы с партнерами из ведущих СМИ Центральной Азии создаем передачи высокого качества, организуем информационные проекты «Прямая линия с Центральной Азией», что позволяет людям обмениваться информацией и опытом, - подчеркнул он и заверил, что многоотраслевое, многоформатное и многоканальное сотрудничество будет укрепляться и далее.

Обращаясь к участникам диалоговой площадки, министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что культура занимает особое место в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

- Этот проект – не просто масштабное инфраструктурное начинание, но и, прежде всего, мост между сердцами наших народов. Гуманитарные обмены, совместные культурные инициативы и медиасотрудничество формируют пространство доверия и открытого диалога, ведь медиа играют важнейшую роль в популяризации культуры и освещении гуманитарных проектов, сближающих наши народы, - сказала Аида Балаева.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

На площадке Форума также состоялась церемония запуска международной версии проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», подведены итоги проектов «Одежда как символ: Из Китая – в мир», «Большое путешествие по Центральной Азии», в рамках которого журналисты китайского телеканала CGTN при поддержке казахстанского телеканала Jibek joly/Silk way сняли серию репортажей о жизни в Казахстане.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Фото: Агибай Аяпбрегенов / Kazinform

Кроме того, дан старт программе «Я учился в Китае» на платформах ведущих СМИ КНР и стран Центральной Азии.

Участники встречи рассмотрели вопросы более тесного информационного партнерства, включая озвученную в рамках форума «Инициативу по сотрудничеству СМИ Китая и Центральной Азии».