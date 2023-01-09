Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

9 Января 2023, 11:21

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад. Прогнозируются гололедные явления с понижением температуры воздуха в ночное время до -18 градусов мороза, днем – до -15. В последующие дни – морозы до -25 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, коммунальные службы города работают в усиленном режиме, организованы круглосуточные дежурства на производственных базах. Водители, механизаторы и дорожные рабочие обеспечены комнатами отдыха и горячим питанием.

«В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололеда.

Во избежание опозданий просим автолюбителей и пешеходов утром заблаговременно выходить из дома и одеваться потеплее. Уважаемые горожане! Будьте аккуратны на улице, не подвергайте свою жизнь опасности», - обратились к горожанам в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.