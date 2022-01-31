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Сильный шторм привел к разрушениям в Северной Европе

31 Января 2022 11:18
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Сильный шторм привел к разрушениям в Северной Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сильные ветры обрушились в выходные дни на Великобританию, Данию, Польшу и Германию, оставив сотни тысяч домов без электричества, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

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С порывами до 135 километров в час шторм нанес значительный ущерб вблизи шотландского города Абердин, примерно в 200 километрах к северу от Эдинбурга. Более 130 тысяч семей и предприятий остались без электричества. Электросети были сильно повреждены упавшими деревьями, отключение продолжалось более суток.

Также было нарушено движение поездов, и несколько автодорог было заблокировано. Местная полиция рекомендовала людям оставаться дома.

Шторм «Малик» нанес большой ущерб на севере и востоке Нидерландов. В большинстве случаев были повреждены дома и образовались проблемы на дорогах.


В Германии железные дороги на некоторое время приостановили движение поездов на севере страны. Пожарным командам приходилось выезжать в несколько мест из-за урагана. На немецком побережье Северного моря также объявлено штормовое предупреждение.

Дания тоже борется с последствиями шторма. Почти все движение поездов было остановлено в районе Копенгагена. Мост, соединяющий Данию и Швецию, был закрыт в качестве меры предосторожности.





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Автор:

Арнур Рахимбеков

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