4 Мая 2022 21:24

Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горят автоцистерны с горюче-смазочными материалами. Есть угроза распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в Сети .

В ДЧС Алматы сообщили, что 4 мая в 20:20 сотрудники департамента выехали по сообщению о пожаре по улице Ангарская, 97А в Жетысуском районе.

«Происходит горение автоцистерны с горюче-смазочными материалами с угрозой распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, резервуар. Создалась угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах», - проинформировали в ДЧС.

На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 28 единиц техники и 80 человек личного состава.







