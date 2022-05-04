Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
4 Мая 2022 21:24

Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горят автоцистерны с горюче-смазочными материалами. Есть угроза распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в Сети .

В ДЧС Алматы сообщили, что 4 мая в 20:20 сотрудники департамента выехали по сообщению о пожаре по улице Ангарская, 97А в Жетысуском районе.

«Происходит горение автоцистерны с горюче-смазочными материалами с угрозой распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, резервуар. Создалась угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах», - проинформировали в ДЧС.

На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 28 единиц техники и 80 человек личного состава.




Автор:
Корреспондент
Читайте также
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Шесть новых парков появятся в Алматы
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Двое детей утонули в оросительном канале Алматинской области
Потери из-за аварии на КТК могут составить не больше 350 тыс. тонн - Минэнерго
Причины гибели тюленей на побережье Каспия еще не выяснены - глава Минэкологии
Популярное
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане
Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области
Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии
Новобранцы прибыли в бригаду морской пехоты в Актау
Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
Гроза и сильный ветер ожидаются на юге Казахстана 4 мая
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Стела в память о погибшем военном прокуроре открыта в столице
Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших рыбаков
Казахстан расторг более 50 контрактов по недропользованию
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске 4 мая
Указом Президента в Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар
Архив