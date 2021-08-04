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    10:25, 04 Август 2021 | GMT +6

    Сильный пожар в Алматы: горит склад

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горит складское помещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара распространятся в сети.

    В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 4 августа в 09:39 минут пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в Алатауском районе по адресу Немировича-Данченко 21.

    «По прибытии, происходило горение складского помещения ангарного типа, создалась угроза распространения на соседние склады. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. На месте пожара развернут штаб, создано два боевых участка с восточной и южной сторон», - отметили в ДЧС.




    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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