18 Мая 2022 16:58

Сильный пожар произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Выставочный павильон горит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в сети: «Пожар в Алматы, около «Атакента», возле выставочных залов», - говорится в посте .

В ДЧС Алматы сообщили, что силы и средства направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, по адресу Тимирязева, 42.

«По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона № 9 на территории КЦДС «Атакент». Угрозы распространения огня нет. На месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны. По предварительной информации павильон пустой», - отметили в пресс-службе ДЧС города.