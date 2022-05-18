17:22
18 Мая 2022 16:58
Сильный пожар произошел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Выставочный павильон горит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео пожара появилось в сети: «Пожар в Алматы, около «Атакента», возле выставочных залов», - говорится в посте .
В ДЧС Алматы сообщили, что силы и средства направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, по адресу Тимирязева, 42.
«По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона № 9 на территории КЦДС «Атакент». Угрозы распространения огня нет. На месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны. По предварительной информации павильон пустой», - отметили в пресс-службе ДЧС города.
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