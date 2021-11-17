Сильным ветром повреждены газопроводы в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По Жамбылской области сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья. Упавшие деревья, заборы и отлетевшие крыши домов повредили газопроводы на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Во избежание аварийных ситуаций газовики прекращают подачу газа в поврежденные трубопроводы. До 12.00 часов в городе Тараз зафиксировано 25 случаев обрушения деревьев на газопроводы, в Жамбылском районе 16, в Жуалынском и Байзакском районах по одному случаю отключения газа в результате падения дерева и заборов на газопровод.

Из-за сильных порывов ветра проведение работ по восстановлению газопроводов пока невозможно. Только после того, как ветер утихнет, газовики будут заниматься восстановлением разрушенных газопроводов и подачей газа.

Как сообщалось ранее, Тараз накрыла пыльная буря. В Таразе более половины объектов отключено от электроснабжения, повреждены линии электропередач, множество снесенных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.







