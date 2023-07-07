Сильные дожди с градом вызвали потоп в селе в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди с градом вызвали потоп в селе Саты, расположенном недалеко от озера Кольсай. Обстановка в регионе стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео потопа распространяется в сети.

В акимате Алматинской области сообщили, что по состоянию на 6 утра 7 июля обстановка в регионе стабильная.

«Обстановка на Нижечунджинском оросительном канале стабильная, уровень воды в пределах нормы, вода проходит в транзитном режиме, канал находится на балансе Казводхоза», - доложили в пресс-службе акимата.

5 июля в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток воды, который переполнил Нижечунджинский оросительный канал в районе распределительных шлюзов на территории Бахарского сельского округа.

«Пропускная способность канала не справилась с поступающим потоком воды, вследствие чего произошел перелив воды через лотки оросительного канала с подтоплением близлежащих полей, вода впиталась в грунт. Жертв и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что Нижнечунджинский оросительный канал орошает более 3,5 тысяч гектаров полей Бахарского сельского округа.